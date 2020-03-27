Пенза, , 12:23 — REGNUM Исследования на коронавирус осуществляются в вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области». В регионе уже обследовано 2409 человек, всего провели 2659 исследований.

По оперативной ситуация на 27 марта, с первично подтвержденным положительным результатом заражения коронавирусом в Пензенской области госпитализированы три человека. Больных с подтвержденной COVID-19 — по-прежнему двое. Медики наблюдают за состоянием 1984 человек.

Об этом сообщает Дина Черемушкина — руководитель пресс-службы губернатора Пензенской области в своем telegram-канале.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ещё у троих жителей Пензы тест-системы подтвердили заражение коронавирусом. Госпитализированы граждане в возрасте 59, 70 и 77 лет.

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