Ростов-на-Дону, , 12:10 — REGNUM Наличие коронавирусной инфекции у жителя Ростовской области, вернувшегося из Монако, не подтверждёно. Отрицательный результат поступил из референс-центра «Вектор», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора 27 марта.

«Контрольный тест ещё одного вернувшегося из-за границы (Монако) пациента с подозрением на коронавирус референс-центр не подтвердил», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что второй заболевший COVID-19 на Дону заразился коронавирусом во Франции. Первая пациентка с подтверждённым диагнозом прибыла с инфекцией из Таиланда. Всех вернувшихся из зарубежных поездок отправляют на карантин.

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