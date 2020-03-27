Манила, , 12:12 — REGNUM Глава генерального штаба вооруженных сил Филиппин генерал Фелимон Сантос заразился коронавирусом, об этом 27 марта сообщает телеканал CNN Philippines.

По данным журналистов, командующий прошел тест на инфекцию 23 марта, сегодня стали известны его результаты. Сентос чувствует себя хорошо и продолжит выполнять свои обязанности.

По причине заражения генерала, о решении отправиться в самоизоляцию объявили министр обороны страны Дельфин Лорензана, а также министр туризма Бернадетт Ромуло-Пуят.

Напомним, на сегодняшний день на Филиппинах выявлено 707 случаев заражения инфекцией. От коронавируса скончались 45 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Мнение: Трамп закрывает «косовский проект» Клинтонов