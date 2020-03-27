Владимир, , 12:08 — REGNUM Во Владимирской области за сутки с 26 по 27 марта к медикам с симптомами ОРВИ обратились 1389 человек. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

С 20 марта медики обследовали 4501 человека. На территории региона в группу риска входят более 375 тысяч человек. Из них более 231 тысячи — лица старше 60 лет, более 143 тысяч человек — лица от 20 до 59 лет, страдающие хроническими заболеваниями.

По данным на 27 марта, во Владимирской области не выявлено случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Владимирской области отменили диспансеризацию, госпитализацию и прививки