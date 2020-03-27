Москва, , 13:17 — REGNUM Исследование на коронавирус прошёл глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, чтобы отправиться на космодром Байконур в преддверии запуска на МКС очередной длительной экспедиции. Об этом сообщили 27 марта в госкорпорации.

«Рогозин сдал тест, результат отрицательный», — цитирует представителей Роскосмоса ТАСС.

Руководитель госкорпорации чувствует себя прекрасно. Тестирование не связано с выступлением Рогозина на сцене, где также выступил певец Лев Лещенко, добавили в Роскосмосе. Они оба участвовали в концерте, посвященном 60-летию Центра подготовки космонавтов, который состоялся в Москве 13 марта. Позднее у певца подтвердили коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля к МКС должен стартовать носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-16». Он доставит на орбиту космонавтов РФ Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также американского астронавта Крис Кэссиди.

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