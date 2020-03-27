Оренбург, , 12:02 — REGNUM В Перми священники совершили молебен перед иконой Божией Матери «Пермская» об ограждении краевой столицы от болезней (морового поветрия), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Пермской епархии.

Служба совершалась во всех районах краевой столицы. Священнослужители на автомобиле посетили все значимые места.

Духовенство считает, что наряду с профилактическими и медицинскими мерами, направленными на предотвращение распространения коронавируса, молебен поспособствует укреплению духовно-нравственного климата у горожан.