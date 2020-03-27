Брянск, 27 марта 2020, 12:01 — REGNUM Режим самоизоляции обязаны соблюдать с 28 марта по 14 апреля 2020 жители Брянской области старше 65 лет. Об этом 27 марта рассказали в региональном оперативном штабе.
Пенсионерам рекомендовали оставаться по месту проживания, либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах. Возрастные работники с их согласия могут быть переведены на дистанционный режим работы или им необходимо предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск.
Соответствующие изменения внесли в постановление регионального правительства «О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области».