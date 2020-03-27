Брянск, , 12:01 — REGNUM Режим самоизоляции обязаны соблюдать с 28 марта по 14 апреля 2020 жители Брянской области старше 65 лет. Об этом 27 марта рассказали в региональном оперативном штабе.

Пенсионерам рекомендовали оставаться по месту проживания, либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах. Возрастные работники с их согласия могут быть переведены на дистанционный режим работы или им необходимо предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск.

«Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции среди населения Брянской области», — пояснили в оперативном штабе.

Соответствующие изменения внесли в постановление регионального правительства «О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области».