Киев, , 12:04 — REGNUM Количество заражений коронавирусной инфекцией увеличилось на Украине до 218. Об этом сообщил 27 марта на брифинге заместитель министра здравоохранения страны Виктор Ляшко.

Он уточнил, что за сутки специалисты подтвердили 62 новых случая. Из 218 случаев заболевания COVID-19 — пять смертельных. Выздоровели четыре человека, это жители Черновицкой области.

Больше всего случаев — по 47 — в Киеве и Черновицкой области. Много заболевших в категории трудоспособного возраста, что повлечёт пересмотр карантинных мер, добавил замминистра.

Читайте также: За сутки на Украине подтвердили 40 случаев заражения коронавирусом