Москва, , 11:58 — REGNUM Вместо нерабочей недели в России необходимо ввести жесткий карантин, считает группа экономистов, которая опубликовала свое заявление 27 марта на странице профессора ВШЭ Игоря Сонина в Facebook.

Экономисты считают, что граждане воспримут предоставление выходной недели как каникулы. Люди будут гулять, поедут на дачу или в места массового скопления. Авторы обращения считают, что подобная ошибка уже была допущена в Италии.

«Ключевое условие успеха в борьбе с эпидемией — это жесткий карантин», — считают экономисты. Они предлагают полностью запретить гражданам выходить на улицу, за исключением покупки лекарств и продуктов.

Вместе с тем правительство должно расширить объем поддержки экономики страны, считают авторы, так как карантин приведет к сильному спаду активности граждан. В частности, предлагается усилить поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса, а также принять ряд других мер.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 марта медики в России выявили 1036 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки заразились 196 человек.

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