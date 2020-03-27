Черкесск, , 11:57 — REGNUM В Карачаево-Черкесии в настоящее время не выявлено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Сообщения, распространяемые в соцсети, о том, что у вернувшегося из-за границы жителя села Курджиново Урупского района обнаружили инфекцию, являются ложными.

Действительно, он был госпитализирован в инфекционную клиническую больницу, но его анализы дали отрицательный результат, подчеркнули в ведомстве.

«Данный пациент 21 марта вернулся из Сербии, где работал вахтовым методом. <…> 23 марта пациент обратился к врачу в связи с повышением температуры тела. <…> Проведенный сразу первичный и вторичный (проведенный на третьи сутки) анализы показали отрицательный результат», — говорится в сообщении минздрава на странице в Instagram.

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