Ростов-на-Дону, , 11:54 — REGNUM Жительница Ростова-на-Дону, нарушившая режим изоляции из-за COVID-19, предстанет перед судом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

26 марта женщина, вернувшаяся из зарубежной поездки 21 марта, находилась на рабочем месте. Тем самым она нарушила режим самоизоляции, согласно которому в течение 14 дней необходимо исключить любые контакты и оставаться дома. Протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ рассмотрит мировой суд Ворошиловского района.

ИА REGNUM ранее сообщало, что первый случай заражения коронавирусом в Ростовской области был зарегистрирован 25 марта. О втором случае стало известно сегодня, 27 марта.

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