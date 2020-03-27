Лагос, Нигерия, , 11:54 — REGNUM Нигерийская армия готовится начать принудительно перевозить инфицированных в больницы и контролировать ограничения на передвижение в рамках мер по борьбе с дальнейшим распространением коронавируса. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на записку Генерального штаба вооруженных сил Нигерии.

«На фоне роста числа случаев и постоянного распространения COVID-19 в Нигерии (начальник штаба армии) посчитал необходимым, чтобы все приняли защитные меры для обеспечения безопасности (армейского) персонала и их семей», — говорится в записке.

В документе также отмечается, что армия арендует оборудование, если появится необходимость «осуществления массовых захоронений».

Кроме того, в записке изложены планы по защите правительственного хранилища продовольствия от мародеров, поскольку самая густонаселенная страна Африки готовится к распространению болезни по всей стране. С населением в 200 миллионов человек, 20 миллионов из которых проживают в деловой столице, Лагосе, многие опасаются, что вирус может распространиться очень быстро, если не принимать специальных мер.

В настоящее время в Нигерии зарегистрировано 46 подтвержденных случаев заражения коронавирусом и один летальный исход.

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