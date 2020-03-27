Орел, , 11:50 — REGNUM Новый случай COVID-19, выявленный 27 марта в Орловской области, завозной, мужчина вернулся домой из Бельгии через Германию. Об этом говорится в комментарии губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Комментарий губернатора в своём телеграм-канале разместил помощник Клычкова Сергей Лежнев.

«На данный момент у нас подтвержден ещё один случай заболевания коронавирусом. Семейная пара возвращалась домой из Бельгии через Германию: 17 марта они прибыли и всё это время находились на домашнем карантине, 23 марта поступила информация о предварительном подтверждении коронавирусной инфекции у мужчины 50 лет, оба супруга отправлены в инфекционное отделение. Ситуация находится на полном контроле», — говорится в комментарии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о новом случае заражения коронавирусной инфекцией в Орловской области 27 марта сообщил оперштаб. Официально число заболевших COVID-19 в регионе достигло трёх человек.

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