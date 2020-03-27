Оренбург, , 11:49 — REGNUM Главный санитарный врач Оренбургской области Наталья Вяльцина заявила, что областной Центр гигиены и эпидемиологии не испытывает недостатка в тест-системах на коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону.

Заявление сделано после появившейся в соцсетях информации о дефиците материалов для диагностирования нового коронавируса.

По словам Вяльциной, областной Центр гигиены и эпидемиологии имеет необходимое количество тест-систем для проведения исследований на новую коронавирусную инфекцию методом полимерно-цепной реакции в режиме реального времени. В области имеется запас тест-систем на 3800 исследований (неснижаемый запас составляет 500 тест-систем). Пополнение осуществляется каждую неделю.

По состоянию на 27 марта тестирование прошли 1872 человека, проведено 2208 исследований.

В Управлении Роспотребнадзора по Оренбуржью отметили, что чувствительность тест-системы позволяет определять COVID-19 в независимости от выраженности инфекционного процесса.

Добавим, на 27 марта в регионе подтверждено четыре случая коронавируса.