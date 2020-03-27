Екатеринбург, , 12:00 — REGNUM Еще 867 жителей Свердловской области прошли тест на COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе.

Всего за прошедшие сутки в регионе провели 1 тысячу 2 исследования анализов на коронавирус. Их забрали у людей с показаниями для тестирования.

«Медиками обследовано 867 человек», — сказали в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе подтверждено 20 случаев COVID-19. Все заболевшие госпитализированы.

Читайте ранее в этом сюжете: Здесь ищут коронавирус: фоторепортаж из лаборатории в Екатеринбурге