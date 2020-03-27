Тула, , 11:41 — REGNUM Новый случай COVID-19 выявлен на территории Тульской области, об этом говорится в сообщении оперштаба по коронавирусу от 27 марта.

Общее число заболевших коронавирусом жителей региона, таким образом, составляет шесть человек. При этом двое из заболевших не выезжали за пределы региона.

В общей сложности за последние сутки на территории РФ зарегистрировано 196 новых случаев заражения коронавирусом. Заболевшие выявлены в 16 регионах. Общее число заболевших превысило уже тысячу, вирус зарегистрирован в 58 регионах. Три человека скончались, 45 выздоровели.