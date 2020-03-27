Саранск, , 11:39 — REGNUM По состоянию на 27 марта, в Мордовии выявили двоих первых заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией в России.

Общее число пациентов, госпитализированных в Приволжском федеральном округе, у которых подтвердилось заражение новой инфекцией составило 70 человек. До настоящего момента выздоровела пациентка в Нижнем Новгороде, двое заразившихся в Кирове, один пациент в Татарии.

В течение последних суток число заразившихся в Поволжье выросло на восемь человек. Ни одного инфицированного не выявлено в Марий Эл.

ИА REGNUM напоминает, ранее замминистра здравоохранения региона Сергей Саушев говорил, что с подозрением на коронавирус в республике госпитализировано 17 человек. Ещё 304 человека находятся в режиме самоизоляции, их состояние также контролируется медиками.