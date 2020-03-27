Москва, , 11:44 — REGNUM Случаи коронавируса SARS-CoV-2 выявлены в 58 российских регионах, ранее их было 56. Это следует из опубликованных 27 марта данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в РФ.

В течение суток 26 марта новые заражения подтвердились в 16 регионах. При этом в Дагестане и Чувашии коронавирус выявлен впервые.

За сутки количество заражений по стране увеличилось с 840 до 1036. Больше всего новых случаев в Москве — 157 из 196.

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