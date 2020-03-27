Ростов-на-Дону, , 11:35 — REGNUM В Ростовской области зарегистрирован второй заболевший COVID-19, сообщает оперштаб по коронавирусу в Москве 27 марта.

В настоящее время о новом носителе коронавируса ничего неизвестно. Пока региональные власти хранят молчание. При этом не исключено, что заболевшей является жительница Ростова-на-Дону, работающая в полиции. По информации различных СМИ, женщина вернулась из зарубежной поездки, однако режим самоизоляции проигнорировала и о своём путешествии никому не рассказала.

ИА REGNUM напоминает, что первый заболевший COVID-19 в Ростовской области был зарегистрирован 25 марта. Коронавирусом заразилась ростовчанка, вернувшаяся из Таиланда.