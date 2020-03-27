Орел, 27 марта 2020, 11:35 — REGNUM Новый случай заражения новой коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Орловской области, сообщил 27 марта оперштаб по коронавирусу.
Таким образом, официально число заболевших COVID-19 в регионе достигло трёх человек. Первые два случая были выявлены 24 марта.
Отметим, что всего за последние сутки в России зарегистрировано 196 новых случаев заражения коронавируса, заболевшие выявлены в 16 регионах. Общее число случаев коронавируса в России достигло 1 036 случаев коронавируса, в 58 регионах. Три человека скончались, 45 выздоровели.