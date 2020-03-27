, 11:35 — REGNUM Абсолютное большинство жителей России (87%) не считает, что из-за коронавирса необходимо закупать продукты питания впрок, приводит данные Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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При этом 11% опрошенных придерживается обратного мнения. Чаще так думают молодые люди 18−24 лет (17%), 35−44-лет (17%) и жителей Москвы и Санкт Петербурга (15%).

Из тех, кто заявил о необходимости закупать продукты питания впрок, 43% уже сделали это за последнее время.

Опрос проведен 21 марта 2020 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в 9 из 11 субъектов Дальнего Востока цены на продукты питания после скачка из-за вспышки коронавируса в Китае стабилизировались.

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