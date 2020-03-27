Пермь, 27 марта 2020, 11:34 — REGNUM В Перми началась тотальная обработка улиц дезинфицирующим средством, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.
Решение о полной санации улиц принято на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Планируется, что профилактическая обработка улиц завершиться до 6 апреля.
Состав дезинфицирующего средства, который способен нейтрализовать вирус, согласован с Роспотребнадзором.
«Полная обработка города потребует три-четыре цикла обработки. Для одного цикла необходимо 9 тысяч кубометров воды и тонна спецсредства», — сказали в горадминистрации.