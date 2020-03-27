Санкт-Петербург, , 11:35 — REGNUM За прошедшие сутки в Петербурге и Ленобласти не выявлено новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.

На данный момент в Петербурге диагноз поставили 26 жителям, пятеро из них уже излечились, 21 находится в Боткинской больнице. В Ленинградской области от коронавируса лечат троих человек.

Всего за сутки в России прибавилось 196 новых случаев диагностирования коронавирусной инфекции, доводя общее число до 1036. Выздоровело за последние 24 часа семеро пациентов. Один человек скончался.

Добавим, в обсервационный центр «Заря» в петербургском поселке Репино поступили 22 человека — они не выполняли приказ о самоизоляции по возвращении из-за рубежа.

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