Томск, , 11:32 — REGNUM В связи с угрозой распространения коронавируса в Томской области ЗАГСы ввели временные ограничения числа участников свадебных церемоний.

Как сообщили ИА REGNUM 27 марта в областной администрации, присутствовать на торжественной регистрации брака смогут не более десяти человек, включая сотрудников ЗАГСов.

Молодожёны также имеют возможность перенести бракосочетания на более поздний срок. Новые заявления будут принимать только через портал госуслуг.

Расторжение брака с 30 марта будет проводиться только для тех, кто подавал заявление заранее.

Что касается регистрации новорождённых, специалисты рекомендуют регистрировать детей непосредственно в роддомах.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 27 марта в Томской области было зарегистрировано два случая коронавируса.

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