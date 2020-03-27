Москва, , 11:32 — REGNUM В период распространения нового типа коронавируса следует воздержаться от прогулок с детьми на детских площадках. Об этом 27 марта сообщила руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологи Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в эфире телеканала «Россия 24».

«Детские площадки не стоит лишний раз посещать», — сказала она.

Руженцова посоветовала в случаях, когда «очень тяжело» находится дома, гулять там, где нет других детей.

Также специалист советует при выходе из дома надевать маску и обрабатывать руки антисептиком.