Москва, 27 марта 2020, 11:32 — REGNUM В период распространения нового типа коронавируса следует воздержаться от прогулок с детьми на детских площадках. Об этом 27 марта сообщила руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологи Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в эфире телеканала «Россия 24».
«Детские площадки не стоит лишний раз посещать», — сказала она.
Руженцова посоветовала в случаях, когда «очень тяжело» находится дома, гулять там, где нет других детей.
Также специалист советует при выходе из дома надевать маску и обрабатывать руки антисептиком.