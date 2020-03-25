Мир захватила эпидемия коронавируса. Как следует из данных центра по мониторингу коронавируса Университета Джона Хопкинса, на 26 марта число заболевших COVID-19 превысило полмиллиона человек, погибли 22 993 человека.

Обнадёживает спад заболеваемости в Китае (там число новых заражений исчисляется десятками в день) и тревожит — в США. К вечеру 26 марта стало известно, что Америка уже обогнала Китай по количеству зараженных коронавирусом (82 040 случая в США и 81 782 в Китае). Президент Дональд Трамп говорит, что это случилось по причине хорошего функционирования системы тестирования. Как бы то ни было, возможный ущерб мировой экономике от коронавируса уже оценили в $2,7 трлн (Bloomberg).

Тем временем представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что вакцина от коронавируса будет готова не ранее чем через год.

ИА REGNUM ведёт трансляцию о том, как мир противостоит коронавирусу.

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