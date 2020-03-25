Швеции не торопятся закрывать границу и общественные места: работают школы, рестораны, общественный транспорт. Правительство просто не рекомендует выходить из дома.
На карантин приезжающих тоже не отправляют. Просто главный эпидемиолог страны считает, что шведы должны переболеть коронавирусом, чтобы у них сформировался коллективный иммунитет. По последним данным, в стране около 3000 заразившихся. Цитата из канала rlz_the_kraken.
На Украине выявлено 62 новых случая коронавируса
Количество заражений коронавирусной инфекцией увеличилось на Украине до 218. Об этом сообщил 27 марта на брифинге заместитель министра здравоохранения страны Виктор Ляшко.
Он уточнил, что за сутки специалисты подтвердили 62 новых случая. Из 218 случаев заболевания COVID-19 — пять смертельных. Выздоровели четыре человека, это жители Черновицкой области.
В Казахстане медикам помогали полицейские и пожарные. Семья из города Шахтинск недавно прилетела из Египта. В стационар ехать отказались, не пуская на порог ни медицинских работников, ни полицейских. Но страсти угасли, как только появилась пожарная машина. Лестницу быстро установили на балкон квартиры на четвертом этаже.
На штурм идти не пришлось. Хозяева сразу открыли входную дверь. Видимо, призыв «оставайтесь дома» был воспринят слишком буквально. Цитата из видео, опубликованного каналом navideovidno.
В Латвии призвали предпринять меры для спасения авиационной отрасли
Представители Профсоюза работников аэропортов Латвии и работники международного аэропорта Рига 26 марта повторно обратились к правительству страны с просьбой предпринять немедленные меры для спасения авиационной отрасли Латвии.
Компания Samsung Electronics закрыла второй завод в Бразилии
По мере ухудшения ситуацией с коронавирусом в Бразилии южнокорейская компания Samsung Electronics закрыла второй завод в стране. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.
ЦИК Белоруссии сообщил, что не видит оснований для переноса запланированных в этом году президентских выборов в связи с коронавирусом.
Для соблюдения мер против коронавируса в Нигерии мобилизуют армию
Нигерийская армия готовится начать принудительно перевозить инфицированных в больницы и контролировать ограничения на передвижение в рамках мер по борьбе с дальнейшим распространением коронавируса. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на записку генерального штаба вооруженных сил Нигерии.
В документе также отмечается, что армия арендует оборудование, если появится необходимость «осуществления массовых захоронений».
МВФ: COVID-19 нанесет серьезный урон экономикам стран Африки южнее Сахары
Распространение коронавируса в странах Африки к югу от Сахары заметно скажется на экономическом росте региона, лишив жителей средств к существованию или значительно ухудшив их финансовую ситуацию, спровоцирует сокращение торговли и инвестиций, а также вызовет резкое падение цен на сырьевые товары. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщение Международного валютного фонда (МВФ).
«Экономический рост всего региона серьезно пострадает. Как именно, все еще трудно сказать. Но ясно, что наш прогноз регионального экономического роста [региона] на апрель будет значительно ниже», — написали Абебе Аэмро Селассие, директор Африканского департамента МВФ, и Карен Онгли, глава миссии МВФ в Сьерра-Леоне.
Российские военные специалисты-вирусологи приступили к работе в итальянском городе Бергамо. Цитата из видео, опубликованного каналом «Военный обозреватель».
Вот такие коронавирусные бургеры готовит вьетнамский шеф-повар. Цитата из канала lentadna.
Аэропорт «Внуково» законсервировал зону международных вылетов, кроме части, обслуживающей вывозные рейсы — заявление.
Глава МВД ФРГ на фоне коронавируса запретил пускать в страну соискателей убежища — издание Focus.
В Италии назвали оптимистичными прогнозы о возобновлении футбольных матчей
Прогнозы о возобновлении матчей чемпионата Италии по футболу 3 мая были слишком оптимистичными, заявил министр спорта Италии Винченцо Спадафора.
В Тульской области выявлен новый случай заражения коронавирусом
Новый случай COVID-19 выявлен на территории Тульской области. Общее число заболевших коронавирусом жителей региона, таким образом, составляет шесть человек. При этом двое из заболевших не выезжали за пределы региона.
Индонезия выдвигает пять концепций для борьбы с COVID-19
Правительство Индонезии выдвигает пять конкретных шагов для борьбы с коронавирусом COVID-19, которые были представлены во время видеоконференции с лидерами G20, сообщает Antara.
Несколько лабораторий крупных больниц Испании сообщили о высокой частоте ошибок быстрых тест-наборов для выявления COVID-19, поставленных из Китая (издание El Pais). Наборы от Shenzhen Bioeasy Biotechnology of China давали только 30% точность при тестировании.
Посольство Китая в Испании представило разъяснения:
— пожертвования, сделанные китайским правительством и другими компаниями, такими как Alibaba, не включают продукты, поставляемые компанией Shenzhen Bioeasy Biotechnology;
— закупленные санитарные материалы Министерством здравоохранения Испании еще не покинули Китай. Минторг Китая предложил Испании список засекреченных поставщиков, в который не был включен данный поставщик;
— Shenzhen Bioeasy Biotechnology еще не получила официальную лицензию от Национальной администрации медицинских изделий Китая на продажу своей продукции.
Цитата из канала openchina
В РФ и Италии ответили на критику российской помощи в борьбе с вирусом
Выступая в ходе видеомоста с журналистами Ассоциации иностранной прессы, губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана раскритиковал тех, кто спекулирует на теме российской поддержки Италии в борьбе с коронавирусом: «Нужно отказаться от политической полемики. Я говорю спасибо России за направленных врачей. Всегда есть кто-то, шакалы, которые спекулируют на эти темы», — заявил он.
Ранее итальянская газета La Stampa выпустила статью, в которой назвала помощь России «бесполезной». Об этом издание сообщило, ссылаясь на неназванные высокопоставленные политические источники. В российском МИД усомнились в достоверности сведений, изложенных в статье.
Фото — цитата с сайта La Stampa.
Почти 90% жителей РФ не считают необходимым закупаться продуктами
По данным ВЦИОМ, абсолютное большинство жителей России (87%) не считает, что из-за коронавирса необходимо закупать продукты питания впрок.