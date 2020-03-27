Нижний Новгород, , 11:31 — REGNUM По данным на 27 марта, число заразившихся коронавирусом в Приволжском федеральном округе увеличилось за сутки на восемь человек. Об этом сообщает оперативный штаб России.

Так, новые случаи заражения выявлены в Мордовии — двое первых пациентов, двое — в Удмуртии, а также ещё двое — в Самарской области. По одному новому инфицированному подтверждено в Кировской области и Татарии. Общее число пациентов с новой инфекцией выросло до 70 человек.

Таким образом, максимальное число подхвативших коронавирус наблюдается в Самарской области — 14 человек, 11 человек — в Татарии, 10 пациентов — в Пермском крае, по восемь заразившихся в Кировской и Нижегородской областях, по четыре пациента — в Башкирии, Удмуртии и Оренбургской области, по двое инфицированных — в Мордовии и Пензенской области, по одному — в Чувашии, Ульяновской и Саратовской областях.

ИА REGNUM напоминает, практически во всех регионах Поволжья в течение предстоящей нерабочей недели будут действовать дополнительные ограничительные меры — будут закрыты торгово-развлекательные центры, кинотеатры, рестораны, парки, общественные пространства, стоматологические клиники. В обычном режиме будут работать продовольственные магазины и аптеки.

До настоящего момента ни одного заразившегося коронавирусом не выявили в Марий Эл.