Иваново, , 11:29 — REGNUM Один случай заражения новой коронавирусной инфекцией подтверждён на территории Ивановской области за сутки 27 марта, сообщил оперштаб по коронавирусу.

Таким образом, общее число жителей региона, у которых заражение коронавирусом подтверждено, достигло двух человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на 08:00 27 марта пресс-служба правительства Ивановской области сообщала об одном заболевшем, а также о семи случаях, подтверждённых экспресс-тестами (в таком случае требует подтверждение анализами). Один из ивановцев, у которых экспресс-тест показал наличие коронавируса — врач областной больницы, ещё двое с ним контактировали.

Всего за последние сутки в России 196 подтвержденных случаев коронавируса в 16 регионах, в Москве один заболевший скончался.