Лондон, , 11:28 — REGNUM Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что в число добровольцев для помощи в борьбе с распространением коронавируса записались 560 тыс. человек. Об этом 27 марта он сообщил на своей странице в Twitter.

По словам Хэнкока, число волонтеров примерно в два раза превысило ожидаемое. Министр назвал сложившуюся ситуацию «фантастической»

Напомним, ранее власти Великобритании обратились с призывом к народу, попросив зарегистрироваться 250 тыс. волонтеров, которые будут оказывать поддержку людям, страдающим от коронавирусной инфекции.

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