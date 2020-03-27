Москва, , 11:12 — REGNUM В Москве 27 марта открылось шесть станций метро, сообщает агентство «Москва».

Четыре станции расположены на Некрасовской линии, две — на примыкающей части Большой кольцевой линии (БКЛ). Начали работу станции «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская», «Нижегородская», «Авиамоторная» и «Лефортово».

В церемонии запуска принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что метро в столице строилось даже в самые сложные времена, «строится и сейчас».

Таким образом, на Некрасовской ветке, появившейся на схеме метрополитена в 2019 году, стало восемь станций.