Берлин, , 11:11 — REGNUM Число инфицированных коронавирусом в Германии достигло 42 тыс. человек, об этом 27 марта сообщили в институте по изучению инфекционных заболеваний имени Роберта Коха.

Больше всего инфицированных обнаружено в Баварии — 9 тыс. 481 человек, в Северном Рейне-Вестфалии — 9 тыс. 235 человек и в Баден-Вюртемберге — 8 тыс. 161 человек.

Глава института Роберта Коха Лотар Вилер подчеркнул, что в настоящее время в Германии ситуация с вспышкой коронавируса стабилизировалась.

Напомним, ранее 18 марта канцлер Германии Ангела Меркель назвала коронавирусную инфекцию крупнейшим вызовом для страны со времен окончания Второй мировой войны.

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