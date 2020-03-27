Новосибирск, , 10:54 — REGNUM В Новосибирск доставят 320 тысяч медицинских масок из Китая, сообщают «Вести Новосибирск» со ссылкой на мэрию города.

Уточняется, что в город индивидуальные средства защиты должны привезти сегодня, 27 марта. Поставка поможет восполнить их нехватку в городе. Власти просят горожанам не паниковать и не скупать маски в неограниченном количестве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Новосибирская область увеличивает производство хлеба, крупы и макарон из-за коронавируса.

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