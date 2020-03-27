Москва, , 10:49 — REGNUM На сегодняшний день в аптечных сетях России нет недостатка в противовирусных препаратах. Об этом сегодня 27 марта, заявил глава Федеральной антимонопольной службе (ФАС) Игорь Артемеьв.

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В ведомстве подчеркнули, что лекарства не только есть в аптеках страны, но сделан и их достаточный запас. Что касается медицинских масок, то в ФАС отметили наблюдающийся на сегодняшний день дефицит в ряде регионов, однако заверили что ситуация должна разрешится уже в ближайшее время.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее главврач городской клинической больницы № 71 в Москве Александр Мясников заявил, что на сегодня эффективных лекарств для лечения нового коронавируса, увы, нет. Он также напомнил, что любые вирусные заболевания лечатся очень трудно и как правило проходят сами. Что касается интерферонов и других препаратов, то у специалистов нет остаточных данных, чтобы судить об их эффективности.

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