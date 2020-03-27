Москва, , 10:46 — REGNUM Жителям Москвы рекомендуют отказаться от посещения природных территорий из-за коронавируса. Об этом 27 марта сообщается на официальном сайте «Мосприрода».

"В соответствии с указом мэра Москвы «О введении режима повышенной готовности» проведение в городе Москве досуговых, развлекательных мероприятий временно приостановлено, в том числе на природных территориях, подведомственных департаменту природопользования и охраны окружающей среды», — сообщается на сайте учреждения.

Кроме того, на особо охраняемых природных объектах с 28 марта по 5 апреля будет приостановлена деятельность объектов розничной торговли, в том числе ресторанов, кафе, а также пунктов проката и других объектов инфраструктуры.

«Приостановлена работа кружков и секций программы «Московское долголетие» и других творческих, спортивных, развлекательных, образовательных и досуговых программ», — сообщает ведомство.

Запрета на посещение природных территорий нет, но Мосприрода просит «проявить заботу о здоровье ваших близких и придерживаться режима самоизоляции».

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