Джакарта, , 10:45 — REGNUM Индонезийские компании Mayapada Group dan Tahir Foundation выделили 52 млрд рупий ($3,2 млн) на помощь в борьбе со вспышкой коронавируса, сообщает информационный портал Detik.

Издание отмечает, что помощь была предоставлена гражданам Джакарты на сумму 22 млрд рупий ($1,3 млн), а также жителям провинции Западная Ява, Центральная Ява и Восточная Ява.

Основатель Mayapada Group Дато Сри Тахир заявил, что часть средств было передано министерству социальных дел Индонезии, а часть — мечети Истикляль, Джакартской архиепархии и индонезийскому церковному братству.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в Индонезии выявлено 893 случая заражения коронавирусом. В столице Индонезии Джакарте — 515 случаев.

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