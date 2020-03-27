Москва, , 10:45 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России пообещала решить проблему дефицита масок в ближайшее время, передает 27 марта телеканал «Россия 24».

Сотрудники ФАС наблюдают дефицит медицинских масок в нескольких регионах России. Не сообщается, в каких именно регионах наблюдается дефицит. «Ситуация с медицинскими масками в ближайшее время должна быть решена», — говорится в сообщении.

Напомним, 26 марта в ФАС сообщили, что с 17 по 24 марта стоимость медицинских масок снизилась в 15 регионах России. В Красноярском крае цены упали на 68%, в Ивановской области — на 47%, в Пермском крае — на 44%.