Москва, , 10:42 — REGNUM В Москве пациент с коронавирусом, проходящий лечение на дому, нарушил карантин. Об этом сообщила 27 марта вице-мэр Анастасия Ракова.

Инцидент произошёл 25 марта.

«Позавчера пациент подписал информированное согласие, а вчера решил прогуляться. Прогулка его закончилась неудачно — скорая в сопровождении полиции доставила его в хорошую, но не лучшую больницу Москвы. Я надеюсь, что этот урок будет примером для других, и таких случаев у нас больше не будет», — сказала Ракова.

Она отметила, что врачи скорой помощи, приезжая к пациенту, делают его фотографию. Снимок передается в базу данных системы видеонаблюдения.

В целом, по словам вице-мэра, большинство пациентов ответственно относятся и к собственному здоровью, и к безопасности окружающих.