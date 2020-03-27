Москва, , 10:39 — REGNUM В России каждая пятая компания (20%) планирует урезать зарплаты сотрудникам из-за кризиса, вызванного коронавирусом. Данные опроса Центра стратегических разработок приводит РБК.

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В каждой второй компании (50%) заявили, что, вероятно, снизит численность сотрудников примерно на 13%. В каждой пятой (20%) российской компании рассматривают возможность снизить зарплаты.

Оптимизировали фонд оплаты труда уже 29% компаний: перевели сотрудников на удалёнку, уменьшили зарплату, сократили штат, перевели часть работников на контракты. Намерены пойти на подобные шаги 40% компаний.

Опрос проведен в марте 2020 года. В опросе ЦСР участвовали топ-менеджеры 500 компаний России бизнеса разных отраслей.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин в качестве одной из мер поддержки малого и среднего бизнеса в период пандемии коронавируса предложил снизить размер страховых взносов с 30% до 15%.

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