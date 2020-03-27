Абакан, , 10:37 — REGNUM В Абакан 27 марта прибывает самолёт из Таиланда с 202 пассажирами на борту. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Меры безопасности при встрече борта, прибывающего из неблагополучной по коронавирусу страны, обсудили на заседании оперативного штаба.

Уточняется, что все пассажиры дважды пройдут термометрический контроль и будут изолированы на две недели. При необходимости людей госпитализируют.

Также 27 марта в Хакасию из-за рубежа транзитом из Москвы вернулись ещё 28 человек. Они тоже подлежат изоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии на утро 27 марта зарегистрировано два случая коронавируса. Заболевший мужчина вернулся из Германии, женщина побывала во Франции и в Италии.

Власти Хакасии оценивают ситуацию как спокойную.

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