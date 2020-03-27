Уфа, , 10:42 — REGNUM Офисы МФЦ «Мои документы» в Башкирии приостанавливают работу с 30 марта по 3 апреля текущего года. Об этом 27 марта сообщает пресс-служба администрации Уфы.

По сообщению пресс-службы ведомства, данные меры направлены на профилактику распространения коронавирусной инфекции.

Отмечается, что на прием с 4 апреля можно записаться в личном кабинете на сайте МФЦ, а также на портале «Госуслуги».

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