Хвачхон, Южная Корея, , 10:38 — REGNUM В Южной Корее продолжают фиксировать гибель животных от африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства окружающей среды.

По их словам, девять туш кабанов были обнаружены в окрестностях города Пхаджу и уезда Ёнчхон провинции кёнгидо, а также в окрестностях уезда Хвачхон провинции Канвондо.

В настоящее время число случаев заражения диких животных данным вирусом увеличилось до четырехсот сорока восьми.

Африканская чума свиней (АЧС) — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.