Белгород, , 10:50 — REGNUM Уголовное дело о невыплате заработной платы возбуждено в отношении директора ООО «Книжный клуб» «Клуб семейного досуга» в Белгороде, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета. Руководитель предприятия задолжал своим работникам более шести миллионов рублей.

Следствие считает, что задолженность образовалась с октября 2019 года. По февраль 2020 года руководитель частично не выплачивал зарплату сотрудникам, при этом распоряжался денежными средствами — осуществлял расчёты с контрагентами, тратил деньги на хозяйственные нужды предприятия. В общей сложности 61 работнику ООО «Книжный клуб» «Клуб семейного досуга» задолжали более шести миллионов рублей.

Расследование уголовного дела продолжается, правоохранительными органами принимаются меры по погашению задолженности перед потерпевшими.