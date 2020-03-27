Ижевск, , 10:28 — REGNUM В Удмуртии подтвердили два новых случая заражения коронавирусом — это родственники двоих первых инфицированных пациентов. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на своей странице в социальной сети.

Он добавил, что все контактные лица проверены и получены отрицательные результаты.

По словам главврача Республиканской инфекционной клинической больницы Игоря Дьяченко, эти заразившиеся были госпитализированы сразу, «не дожидаясь положительных результатов теста». Состояние пациентов удовлетворительное.

Бречалов отметил, что все новости по ограничительным мерам будут доведены до жителей республики.

ИА REGNUM напоминает, до этого в Удмуртии было выявлено еще два случая заражения коронавирусом — таким образом, число заразившихся в республике удвоилось. С 28 марта по 3 апреля в республике будут действовать ограничительные меры — не будут работать кинотеатры, фитнес-клубы, развлекательные центры для детей и взрослых, фудкорты в торговых центрах, сауны. Также вводятся ограничения на работу ресторанов и кафе — они будут открыты до 20:00 по местному времени и с дополнительной дезинфекционной обработкой.