Кемерово, , 10:27 — REGNUM Жители Кузбасса продолжают нарушать режим самоизоляции. Сотрудники полиции во время проверочных мероприятий выявили пять нарушителей установленных ограничений.

«Накануне во время проверочных мероприятий в Кемерове участковые уполномоченные полиции выявили троих граждан, которые в нарушение установленных ограничений не находились дома. В Киселевске семейная пара, вернувшаяся накануне из Объединенных Арабских Эмиратов, отсутствовала по месту жительства. Сотрудники полиции совместно со специалистами Роспотребнадзора собрали в отношении нарушителей материалы. В результате граждане были привлечены к административной ответственности», — сообщили в региональном управлении МВД РФ.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача страны, для всех граждан, вернувшихся из-за границы, введён обязательный карантин на 14 дней. В это время они должны соблюдать режим изоляции в домашних условиях.

ИА REGNUM сообщало о том, что ранее житель Новокузнецка нарушил режим самоизоляции.

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