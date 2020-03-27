Владикавказ, , 10:25 — REGNUM Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров обязал депутатов парламента вести разъяснительную работу с населением в целях борьбы с распространением коронавиурсной инфекции. Парламентарии должны доносить до людей достоверную информацию и не допускать паники.

«Прошу депутатов парламента вести разъяснительную работу с населением, объяснять, что проведение массовых мероприятий может быть опасно, говорить о необходимости профилактических мер. Но вместе с тем важно не допускать паники в обществе», — цитирует Битарова его пресс-служба.

Помимо этого, глава республики дал поручения правительству и министерству экономического развития по принятию мер для не допущения коллапса в деятельности бизнеса, в том числе чтобы минимизировать финансовые потери предпринимателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Северной Осетии с 18 марта введен режим повышенной готовности. В республике в настоящее время нет ни одного случая заражения коронавирусом.

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