Екатеринбург, , 10:26 — REGNUM Большинство сотрудников центральной городской больницы № 20 в Екатеринбурге написали заявления об уходу по собственному желанию. Решение было принято в знак протеста против увольнения главврача Семёна Хмельникера.

Как передаёт «Новый день», с главврачом отказался продлять контракт горздрав Екатеринбурга. Хмельникер проработает в должности. до конца марта 2020 года. Коллектив уже познакомили с новым руководителем.

«Мы боремся за то, чтобы оставить все как было», — сказал изданию один из сотрудников медучреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в больнице умерла пациентка с панкреатитом. Возбуждено уголовное дело ч.2 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

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