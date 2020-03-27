Оренбург, , 10:20 — REGNUM В Оренбурге с 30 марта по 5 апреля в Оренбурге в детских садах организуют работу дежурных групп, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Спецгруппы будут набросать для воспитанников, чьи родители трудятся в сферах жизнеобеспечения и в объявленную президентом России нерабочую неделю должны быть в строю.

В настоящее время чиновники и специалисты Роспотребнадзора прорабатывают вопрос об открытии дежурных групп. «Когда в дошкольных организациях сформируют списки, станет понятен график и режим работы детских садов», — сказала глава муниципального управления образования Лариса Бебешко.

Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин обратился к нации и объявил о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. В частности, неделя с 30 марта по 5 апреля станет нерабочей.