Симферополь, , 10:23 — REGNUM В Крыму подтвердилось ещё семь случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 27 марта в ходе доклада о мерах по предотвращению распространения новой инфекции сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«У нас за истекший период семь новых заражений», — сообщил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на территории Крыма было зарегистрировано семь случаев COVID-19. В Крыму и Севастополе с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Отменены все массовые мероприятия, закрыт участок российско-украинской границы для въезда иностранцев. Власти республики также решили ограничить работу санаториев полуострова.