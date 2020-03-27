Аккра, , 10:23 — REGNUM В Гане зарегистрировано в общей сложности 132 подтвержденных случая заражения коронавирусом, три из которых с летальным исходом. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение министерства информации Ганы.

В соответствии с заявлением, по сравнению с состоянием, актуальным на среду, 25 марта, когда коронавирус был выявлен у 68 человек, в стране произошел резкий скачок числа заболевших COVID-19.

По данным Службы здравоохранения Ганы, 78 из случаев были выявлены у тех, кто находится на обязательном карантине после прибытия в Гану из-за границы. Большинство заболевших COVID-19 — граждане Ганы, отмечают медики.

Напомним, что более 1000 путешественников были помещены в карантин и проходят обязательное тестирование на коронавирус в Мемориальном институте медицинских исследований Ногучи и Центре совместных исследований Кумаси.

Все три летальных исхода были среди пожилых людей с хроническими заболеваниями.

По сообщениям журналистов, границы Ганы были закрыты на две недели в качестве меры предосторожности для предотвращения распространения болезни