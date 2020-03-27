Скопье, , 10:37 — REGNUM 26 марта министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче выступил с пресс-конференцией, на которой сообщил о том, что число заразившихся коронавирусом в стране достигло 201. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

По его словам, за 26 марта в стране было выявлено 24 новых случая заболевания.

Он отметил, что двое из пациенток полностью излечились — таким образом, число выздоровевших после болезни, вызванной коронавирусом, в стране увеличилось до трех.

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